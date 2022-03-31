"Медина и Бальбуэна вернулись в Россию. Все в порядке", - цитирует агента Sport24.
Полузащитник Хесус Медина в текущем сезоне провел 5 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи.
Игрок "Динамо" Фабиан Бальбуэна сыграл в 20 матчах РПЛ в составе бело-голубых, на его счету 2 забитых мяча.
Сборная Парагвая обыграла Эквадор (3:1) и проиграла Перу (0:2). Парагвайцы заняли 8-е место в отборочной группе чемпионата мира-2022 в зоне КОНМЕБОЛ и не попали на мундиаль в Катар.
Агент: Медина и Бальбуэна вернулись в Россию. Все в порядке
Ренато Биттар, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины и Фабиана Бальбуэны из "Динамо" рассказал, что футболисты вернулись в Россию после матчей национальных команд.
Фото: РПЛ