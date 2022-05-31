"Зенит" связывался с представителями Хайкина по поводу возможного трансфера? Это фейк", - приводит слова Медведева Sport24.
Напомним, появилась информация, что Хайкин стал основным кандидатом "Зенита" на укреплении вратарской позиции. Сообщалось, что до этого приоритетом был Илья Лантратов из "Химок", но переговоры с ним свернулись после скандального эпизода с болбоем в матче против "СКА-Хабароска" (0:1).
Никита Хайкин выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин провел в составе своей команды 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 37 мячей и шесть раз оставлял ворота на замке.
В "Зените" отреагировали на слухи о начале переговоров с Хайкиным
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о начале переговоров между "Зенитом" и представителями Никиты Хайкина.
Фото: ФК "Буде-Глимт"