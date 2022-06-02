"В этом что-то есть, учитывая, что в последнее время есть скандалы… Для успокоения некоторых душ, почему бы и не пригласить иностранных судей? Главное, чтобы это не превратилось в тенденцию", - цитирует россиянина "Чемпионат".
Ранее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов объяснил предложение клуба желанием избежать давления на судей.
Вероятно, "Спартак" и "Зенит" сыграют за Суперкубок России 9 июля. Сообщается, что встреча может пройти на стадионе Нижнего Новгорода или Казани.
Баженов – об идее "Спартака": для успокоения некоторых душ, почему бы не пригласить иностранных судей на Суперкубок
Экс-футболист "Спартака" Никита Баженов высказался о предложении руководства клуба пригласить на Суперкубок России иностранных арбитров.
Фото: ФК "Спартак"