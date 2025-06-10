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Тренер вратарей "Краснодара" оценил минувший сезон для Агкацева

Тренер вратарей футбольного клуба «Краснодар» Михаил Савченко поставил оценку голкиперу «быков» Станиславу Агкацеву за прошедший сезон.
Фото: ФК "Краснодар"
«По пятибалльной шкале? Четыре с плюсом. Я всегда чуть-чуть занижаю оценки, когда вратари выполняют какие-то упражнения. Потому что нет предела совершенству. Стасу, когда выйдет из отпуска, скажу: «Убирай золотую медаль подальше, начинай тренироваться так, словно ее и не было», - цитирует Савченко «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 23-летний вратарь принял участие в 34 играх за «быков» во всех турнирах, пропустив 29 голов, а в 17 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. Подопечные Мурада Мусаева обогнали «Зенит» на один балл.

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