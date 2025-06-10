«По пятибалльной шкале? Четыре с плюсом. Я всегда чуть-чуть занижаю оценки, когда вратари выполняют какие-то упражнения. Потому что нет предела совершенству. Стасу, когда выйдет из отпуска, скажу: «Убирай золотую медаль подальше, начинай тренироваться так, словно ее и не было», - цитирует Савченко «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне 23-летний вратарь принял участие в 34 играх за «быков» во всех турнирах, пропустив 29 голов, а в 17 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, что «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. Подопечные Мурада Мусаева обогнали «Зенит» на один балл.
Тренер вратарей "Краснодара" оценил минувший сезон для Агкацева
Тренер вратарей футбольного клуба «Краснодар» Михаил Савченко поставил оценку голкиперу «быков» Станиславу Агкацеву за прошедший сезон.
Фото: ФК "Краснодар"