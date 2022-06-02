"У меня был рецидив задней. Мы боялись — это тяжелая такая травма. Вроде бы я готов был, уже спустя неделю ходил без боли, бегать мог. Но чувствовал боль при ускорениях и быстрых движениях", - цитирует футболиста "СЭ".
Умяров принял участие в 17-ти встречах минувшего сезона Российской Премьер-лиги и отметился забитым мячом. Футболист перестал появляться на поле в середины апреля после игры против "Рубина". В финале Кубка России полузащитник вышел на замену вместо Квинси Промеса на 90-й минуте.
Умяров объяснил причины отсутствия в заявке "Спартака" в концовке сезона
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, почему пропустил концовку сезона.
Фото: "Спартак"