"Да, я слышал о том, что этот деятель собрался на Кипр. Пусть едет, но кто его там будет ждать? … Наша задача — не пускать таких людей на территорию РФ. Нужно взять их на карандаш. На Кипре он никому не нужен, там он станет отработанным материалом", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее президент "Красавы" Евгений Савин заявил, что клуб покидает пределы России. Позднее появилась информация, что блогер может заявить клуб для участия в одном из низших дивизионов национального первенства Кипра.
"Химки" завершили сезон Российской Премьер-лиги на 13-й строчке турнирной таблицы – подопечные Сергея Юрана приняли участие в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе и отстояли место в РПЛ, обыграв "СКА-Хабаровск". На стороне химчан по итогам двухматчевого противостояния оказалось преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей.
Терюшков – о переезде "Красавы": на Кипре Савин станет отработанным материалом
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о переезде "Красавы" из России.
Фото: "Матч ТВ"