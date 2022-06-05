- Представить, что меня позвали работать в московский "Спартак". Я даже не могу такое представить. То есть такого точно не будет? Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском "Спартаке", - передает слова Кержакова "СЭ".
39-летний Александр Кержаков в своем дебютном сезоне в РПЛ в качестве главного тренера возглавлял новичка лиги "Нижний Новгород", и удержал волжан в высшем дивизионе, финишировав на 11 месте с 33 набранными очками. В ходе карьеры действующего игрока нападающий Кержаков выступал в чемпионате России за "Зенит", воспитанником которого является, и московское "Динамо".
Кержаков: никак не могу представить, что я работаю в московском "Спартаке"
Главный тренер "Нижнего Новгорода" в сезоне-2021/2022 Александр Кержаков, рассказал, какой клуб РПЛ никогда бы не возглавил.
Фото: РПЛ