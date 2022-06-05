Ранее сообщалось, что главной мотивацией 31-летнего хавбека в этом моменте является высокая заработная плата (около 3 миллионов евро в год), которую ему будет трудно получить в каком-либо зарубежном клубе.
"Возвращение Крыховяка будет хорошим посылом. Если иностранцы начали возвращаться, то есть шанс, что мы сможем быстрее попасть в еврокубки. Думаю, что у него не будет никаких проблем с болельщиками или одноклубниками", - сказал Пименов.
Напомним, что в марте 2022 года польский полузащитник Гжегож Крыховяк в соответствии с изданными ФИФА правилами временного трудоустройства легионеров РПЛ приостановил действие контракта с "Краснодаром" до 30 июня 2022 года, и подписал на этот период временный контракт с афинским АЕКом.
За греческий клуб футболист провел 9 матчей, забил 2 гола и выполнил 2 результативных передачи.
Источник: "СЭ"
Пименов: возвращение Крыховяка в "Краснодар" дает надежду на скорое участие российских клубов в еврокубках
Бывший футболист "Локомотива" Руслан Пименов отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника Гжегожа Крыховяка в "Краснодар".
Фото: РПЛ