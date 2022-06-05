"Ищем усиление в ФНЛ, но там происходит какое-то сумасшествие. Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей… "Рубин" и "Арсенал" просто взрывают рынок… Освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян", - цитирует специалиста "Матч ТВ".
"Рубин" и тульский "Арсенал" завершили розыгрыш Российской Премьер-лиги в зоне прямого вылета и покинули элитный дивизион. Также в Футбольной национальной лиге следующий сезон должна начать "Уфа" - команда потерпела поражение в стыковых матчах с "Оренбургом". "Химки" прописку в РПЛ сохранили.
Талалаев: ищем усиление в ФНЛ, но "Рубин" и "Арсенал" предлагают условия в 2-3 раза выше разумного
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о трансферной кампании клуба перед следующим сезоном.
Фото: ФК "Ахмат"