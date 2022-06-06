Ранее сегодня Федун заявил, что "РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды".
"Хорошо, а почему тогда "Спартак" занял не второе место, а десятое? Федун малокомпетентен в футболе. Он не понимает футбол, игру. За эти годы, что он тратит столько денег, мог бы уже чему-то научиться. А если у твоей команды не поставлена игра, ежегодно меняются тренеры, то что ты хочешь? А все, что происходит в "Спартаке", - это антифутбол", - цитирует Орлова Матч ТВ.
"Зенит" в сезоне-2021/22 выиграл чемпионский титул в четвертый раз подряд. Сине-бело-голубые оформили чемпионство в 27-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв на своем поле "Локомотив" (3:1). В 30-ти матчах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков.
"Спартак" финишировал на 10-м месте, имея в своем активе 38 очков. Также красно-белые выиграли Кубок России, победив в финале "Динамо" (2:1).
Теперь "Зенит" и "Спартак" встретятся в матче за Суперкубок России.
Орлов: все, что происходит в "Спартаке" - это антифутбол. Федун малокомпетентен в футболе
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"