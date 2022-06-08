Напомним, 30 мая Шиманьски в своих соцсетях написал, что финал Кубка России против "Спартака" стал для него последним матчем за бело-голубых.
"Себастьян действительно сыграл последнюю игру за "Динамо" в предыдущем сезоне. На сегодняшний день у Себы действующий контракт до 2026 года. Мы рассмотрим предложения по его трансферу в случае, если они поступят и будут интересны как клубу, так и игроку", - сказал Пивоваров.
Полузащитник Себастьян Шиманьски перешел в "Динамо" летом 2019 года из польской "Легии" за 5,5 млн евро. В завершившемся сезоне 23-летний футболист провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. В общей сложности поляк за бело-голубых сыграл в 86 матчах, на его счету 8 забитых мячей.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 млн евро.
Источник: Матч ТВ
Пивоваров: у Шиманьски контракт до 2026 года. "Динамо" рассмотрит предложения по нему, если они поступят
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о будущем польского полузащитника Себастьяна Шиманьского.
Фото: ФК "Динамо"