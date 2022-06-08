"Очень приятно, когда воспитанники остаются в команде. При этом в последние годы Рассказова очень много критиковали СМИ, болельщики, ветераны, но он отлично справился с этим давлением. Это отличительная черта профессионала, уверенного в себе человека и спортсмена. Эта критика наоборот подстегивает Колю и добавляет мотивации на дальнейшую работу и прогресс", - цитирует Мижигурскиса "СЭ".
Напомним, ранее сегодня "Спартак" объявил о подписании нового годичного контракта с Рассказовым. Предыдущее соглашение защитника с клубом истекло в конце мая.
Николай Рассказов в завершившемся сезоне провел в составе "Спартака" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.
"Спартак" занял десятое место в завершившемся сезоне РПЛ. Команда Паоло Ваноли набрала 38 очков. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России.
Агент Рассказова: в последние годы Николая много критиковали, но он отлично справился с этим давлением
Агент Валериус Мижигурскис, представляющий интересы защитника "Спартака" Николая Рассказова, прокомментировал подписание нового контракта его клиента с клубом.
Фото: ФК "Спартак"