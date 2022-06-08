"Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очередности, но пока ответа нет. Изначальный план — Суперкубок на нейтральном поле — на наш взгляд самый разумный. Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр", - цитирует Зеленова Sport24.
В финале Суперкубка России встретятся "Зенит", ставший в четвертый раз подряд чемпионом России, и "Спартак", который завоевал Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
Напомним, ранее появилась информация, что местом проведения Суперкубка России выбран Санкт-Петербург. Идеи с жеребьевкой и двухматчевым противостоянием были отвергнуты. Другими основными вариантами городов, которые могут принять финал были Казань и Нижний Новгород.
До этого стало известно, что "Спартак" написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова с просьбой провести финал Суперкубка России на нейтральном поле и пригласить иностранных судей.
Глава пресс-службы "Спартака" - о Суперкубке: не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковерных игр
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что Суперкубок России будет проведен в Санкт-Петербурге.
Фото: РПЛ