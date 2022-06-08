"Обидно ли, что чемпионский "Спартак" существовал два года? Очень. Состав у нас был топовый. Слабых мест не было вообще", - цитирует футболиста Sport24.
"Спартак" завоевал чемпионский титул Российской Премьер-лиги в сезоне 2016/2017. Под руководством Массимо Карреры москвичи набрали 69 очков в 30-ти матчах.
Тимофеев покинул столичный коллектив в 2021 году и заключил контракт с "Ахматом". В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27-ми матчах чемпионата страны и забил 3 гола.
Тимофеев: обидно, что чемпионский "Спартак" просуществовал два года – слабых мест не было вообще
Полузащитник "Ахмата" и экс-футболист "Спартака" Артем Тимофеев высказался о чемпионском составе красно-белых.
Фото: ФК "Ахмат"