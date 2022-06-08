"Когда между Денисом и Массимо начались напряги, это тоже чувствовалось: они стали меньше общаться, Денис по-другому стал реагировать на замечания Массимо. Но повторюсь, даже с этим мы заняли третье место. Валить все на Глушакова неправильно", - цитирует футболиста Sport24.
Тимофеев дебютировал в основном составе "Спартак" в кампании 2014/2015. В сезоне Российской Премьер-лиги 2016/2017, который стал для москвичей чемпионским российский полузащитник вышел на поле в восьми матчах, но результативными действиями не отметился. В 2021 году он подписал контракт с "Ахматом". В завершившейся кампании национального первенства на счету футболиста 27 матчей и два гола.
Тимофеев – о конфликте Карреры и Глушакова: они стали меньше общаться, Денис по-другому реагировал на замечания
Футболист "Ахмата" Артем Тимофеев высказался о конфликте экс-наставника "Спартака" Массимо Карреры с бывшим игроком москвичей Денисом Глушаковым.
Фото: ФК "Спартак"