- Когда мы обыгрывали всех, из легионеров был только Робсон. Хотя и он был уже больше русским, чем бразильцем. Сейчас в команде обилие легионеров, которые не понимают, что такое спартаковский футбол. Отсюда и такие результаты, - передает слова Аленичева "Прессбол".
В прошедшем сезоне московский "Спартак" повторил свой антирекорд по занятой позиции в чемпионате России, финишировав на десятом месте. В 30 матчах красно-белые набрали 38 очков, одержав 10 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений. При этом москвичи забили в Российской премьер-лиге 37 голов, а пропустили в свои ворота 41. В то же время "Спартак" стал победителем Кубка России, одержав 4 победы в 4 матчах турнира.
Аленичев рассказал, в чем видит причину плохих результатов "Спартака"
Экс-полузащитник и экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказал мнение о причинах неудачных результатов красно-белых.
Фото: РИА Новости