- Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли. Меня 4 года спрашивают, я всегда говорил, что нужно менять владельца команды. Кто бы ни пришел на место Ваноли, ничего не изменится, - передает слова Кафельникова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что итальянский главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли покинул красно-белых вместе со своим тренерским штабом. В прошедшем сезоне московский клуб под руководством Ваноли занял десятое место в Российской премьер-лиге с 38 набранными очками в 30 матчах и стал обладателем Кубка России. Владельцем "Спартака" с 2004 года является российский бизнесмен Леонид Федун.
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Кафельников: кто бы ни пришел вместо Ваноли в "Спартак", ничего не изменится. Нужно менять владельца команды
Экс-теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал уход из клуба итальянского главного тренера Паоло Ваноли.
Фото: РИА Новости