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Спиридонов - о смене тренеров в "Спартаке": вообще наплевать, кого назначили. Уже всё равно, хоть обезьяну поставь

Российский волейболист и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию с главными тренерами красно-белых.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Вообще наплевать, кого назначили. Сегодня объявили одного тренера, завтра другого - уже привыкли, уже всё равно, в принципе. У болельщиков осталась только вера, а кто будет тренировать - не важно, хоть обезьяну поставь. Я уже не успеваю запоминать имена тренеров. Самое главное - что Ваноли понравился Зареме Салиховой, в нынешнем "Спартаке" это первый критерий, на мнения болельщиков наплевать руководству клуба, - передает слова Спиридонова Metaratings.

17 декабря пресс-служба "Спартака" объявила о назначении нового главного тренера команды - им стал 49-летний итальянец Паоло Ваноли, ранее работавший помощником в тренерском штабе Антонио Конте. 15 декабря стало известно об увольнении предыдущего наставника красно-белых - 51-летнего португальца Руя Витории. Португальский специалист проработал на этой должности менее полугода его назначение состоялось 21 мая. "Спартак" Руя Витории занял первое место в группе Лиги Европы, дважды обыграв по ходу турнира итальянский "Наполи", но блекло выступил в осенней части чемпионата России - 23 очка в 18 матчах, девятое место.


Теги: Спартак Ваноли Витория Спиридонов
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