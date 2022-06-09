Официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, ранее работавший со швейцарским "Базелем".
Вчера стало известно, что красно-белых покинул итальянский главный тренер Паоло Ваноли, под руководством которого "Спартак" занял десятое место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок России.
Швыряние бутылок, метания с составом, десятое место и выигранный Кубок. Что запомнят о Ваноли болельщики «Спартака»?
"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера
Новым главным тренером московского "Спартака" назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.