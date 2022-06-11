- Очень удивлен появлению слухов о моем желании либо нежелании видеть кого-либо в тренерском штабе нашей команды. Никогда не участвовал в интригах и скандалах и делать этого не собираюсь. Такое ощущение, что кто-то хочет сделать пиар за счет моего имени. Могу сказать, что я ни с одним человеком в клубе не общался с того самого момента, как завершился последний матч минувшего сезона с "Ростовом". После этой игры я ушел в отпуск, как и вся команда. Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен, - передает слова Акинфеева Bobsoccer.
Ранее в информационном пространстве появлялась информация, что 36-летний Игорь Акинфеев стал причиной паузы в переговорах с возможным новым главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, который в сезоне-2021/2022 привел к серебряным медалям "Сочи". По слухам, Федотов планировал привести с собой в ЦСКА еще нескольких сотрудников своего прежнего штаба, в том числе тренера вратарей Дмитрия Бородина, однако переходу Бородина воспротивился Акинфеев, который хотел бы продолжить работу с прежним тренером вратарей ЦСКА Дмитрием Крамаренко. Сообщалось, что именно из-за этой ситуации контракт между ЦСКА и Владимиром Федотовым на данный момент не подписан.
Акинфеев отреагировал на информацию о несогласии с приходом нового тренера вратарей
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал информацию о том, что он является препятствием в подписании контракта с тренерским штабом Владимира Федотова.
Фото: РПЛ