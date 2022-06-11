"Он очень молодой. В Европе у него нет достижений. Это, конечно, риск. Но иногда это работает. Назначение любого спартаковца с прошлым было бы более логичным решением", - сказал Шандор Варга, комментируя назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского "Спартака".
9 июня пост главного тренера московского "Спартака" покинул Паоло Ваноли.
Уже на следующий день Гильермо Абаскаль был назначен новым наставником московского клуба.
Испанский коуч Абаскаль переходит в "Спартак" из швейцарского "Базеля". В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла 2 место в чемпионате Швейцарии.
Московский "Спартак" под руководством Паоло Ваноли завершил прошлый сезон на 10-й позиции в турнирной таблице и смог стать обладателем Кубка России.
Источник: "СЭ"
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал назначение Абаскаля в "Спартак"
Известный футбольный агент Шандор Варга высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского "Спартака".
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