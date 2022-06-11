Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Украина
3 - 0 3 0
АрменияЗавершен
Ирландия
3 - 0 3 0
ШотландияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Люксембург
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
П1 5.7X 3.95П2 1.55
Черногория
0 - 0 0 0
Босния и Герцеговина1 тайм
П1 3.9X 2.8П2 2.2
Румыния
0 - 0 0 0
Финляндия1 тайм
П1 2.75X 2.9П2 2.75
Нидерланды
0 - 0 0 0
Польша1 тайм
П1 1.35X 4.9П2 8.25
Англия
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
П1 1.85X 3.1П2 4.9
Уэльс
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
П1 3.7X 3.15П2 2.05
Венгрия
0 - 0 0 0
Германия1 тайм
П1 3.05X 3.75П2 2.1
Сделать ставку

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал назначение Абаскаля в "Спартак"

Известный футбольный агент Шандор Варга высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского "Спартака".
Фото: Getty Images
"Он очень молодой. В Европе у него нет достижений. Это, конечно, риск. Но иногда это работает. Назначение любого спартаковца с прошлым было бы более логичным решением", - сказал Шандор Варга, комментируя назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского "Спартака".

9 июня пост главного тренера московского "Спартака" покинул Паоло Ваноли.

Уже на следующий день Гильермо Абаскаль был назначен новым наставником московского клуба.

Испанский коуч Абаскаль переходит в "Спартак" из швейцарского "Базеля". В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла 2 место в чемпионате Швейцарии.

Московский "Спартак" под руководством Паоло Ваноли завершил прошлый сезон на 10-й позиции в турнирной таблице и смог стать обладателем Кубка России.

Источник: "СЭ"


Абаскаль Ваноли Спартак Базель РПЛ Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Канищев – о Кассьере: у "Зенита" есть Сергеев и Алберто, но можно собрать всё со всех клубов 1
Слуцкий: Йевтич и Фамейе получают рабочую визу, "Рубин" ведет переговоры еще по двум игрокам
Агент – после перехода Рыбуса в "Спартак": Мацей должен позаботиться о безопасности семьи 4
Баженов - о назначении Абаскаля: не понимаю критики. В нынешней ситуации он поехал работать в РПЛ - это хорошая новость 1 эксклюзив
Кавазашвили – о Рыбусе в "Спартаке": зачем подбирать чужих игроков, которые списаны
Агаларов стал лучшим игроком "Уфы" сезона 2021/2022 по версии болельщиков
Каттани – о Рыбусе в "Спартаке": это тот игрок, который нам сейчас нужен
Источник: Рыбус будет зарабатывать в "Спартаке" вдвое меньше, чем в "Локомотиве"
Эксперт рассказал какой клуб из Турции может подойти Артёму Дзюбе
Названа дата возвращения Яна Кухты в "Локомотив"
Роднина поделилась мнением о введении закона о продаже пива на стадионах
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал назначение Абаскаля в "Спартак" 1
Руководство "ПСЖ" сообщило Почеттино, что он больше не будет тренировать команду
Экс-хавбек "Барселоны" Роналдиньо назвал свой любимый клуб АПЛ 1
Сборная Украины, играя в Польше, разгромила команду Армении 1
"Спартак" объявил о подписании экс-защитника "Локомотива" Рыбуса 13
Хохлов - о возможном трансфере Фомина во "Фрайбург": на его месте я бы попробовал 2
Кононов - после назначения главным тренером "Арсенала": я соскучился по футболу
В РФС рассказали, как проходили выборы места проведения Суперкубка России 3
Комбаров прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера "Спартака"
Широков: во времена Бескова "Спартак" бы приехал, обыграл и все разговоры закончил. А здесь только нытье одно 10
Акинфеев отреагировал на информацию о несогласии с приходом нового тренера вратарей 2
Агент Кассьерры назвал клубы в России и за рубежом, которые интересуются нападающим "Сочи" 5
Парфенов сменил Бояринцева в "Родине", Ковтун вошел в тренерский штаб
Стали известны стартовые составы Украины и Армении на матч Лиги наций
Уткин, Кайо и Кордоба приступили к тренировкам с "Краснодаром"
Источник назвал клуб Бундеслиги, который проявляет интерес к Фомину
СМИ: Дзюба отказался от перехода в "Лацио" в 2020 году 5
Игонин - о руководстве "Спартака": кричали, что сильнее всех, а сейчас говорят – отдайте все, мы ничего не можем 5
Все новости
-