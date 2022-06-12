"Занимается тем, что ей нравится, что она умеет. Я уже сказал: кто-то говорит, кто-то пишет, кто-то делает дело. Мне не до конца понятно, какое она имеет отношение к "Спартаку". Она, я так понимаю, болельщик. Высказалась, и что?", - цитирует Игонина "Чемпионат".
Ранее Салихова назвала проведение матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге гастролями "Спартака". Поединок примет стадион "Газпром Арена". Встреча запланирована на 9 июля. Красно-белые поборются за трофей на правах обладателя национального кубка, конкуренцию им составит чемпион страны, которым в четвертый раз подряд стал "Зенит".
Игонин – о Зареме: кто-то делает, кто-то говорит – непонятно, какое она имеет отношение к "Спартаку"
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин высказался о словах спутницы владельца "Спартака" Заремы Салиховой относительно Суперкубка в Санкт-Петербурге.
Фото: Global Look Press