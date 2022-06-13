По сведениям источника, совет директоров клуба покинут Юсуф Алекперов и Кирилл Клейменов. Напомним, ранее Юсуф Алекперов оставил пост главы ЛУКОЙЛа и вышел из совета директоров нефтяной компании.
Кирилл Клейменов вошел в совет директоров "Спартака" летом прошлого года. Он должен был отвечать за взаимодействие клуба с государственными организациями. Также Клейменов является заместителем генерального директора "Первого канала".
Напомним, "Спартак" занял десятое место по итогам сезона в чемпионате России. Это повторение худшего результата клуба в 21-м веке. Красно-белые набрали 38 очков и на 27 баллов отстали от "Зенита", который стал чемпионом страны. Кроме того, "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
Источник: "СЭ"
СМИ: Алекперов и Клейменов покинут совет директоров "Спартака"
В ближайшее время ожидаются изменения в совете директоров "Спартака".
Фото: ТАСС