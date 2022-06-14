"Пока все ребята в отпуске. Выйдут из него 16 июня. Мирзов — игрок "Химок". Никаких предложений по нему нет, он остается в команде", - приводит слова Терюшкова Sport24.
Напомним, Резиуан Мирзов провел прошлый сезон в аренде в "Химках". Его контракт со "Спартаком" официально завершается в конце июня. Ожидается, что футболист после этого полноценно станет игроком подмосковной команды.
В прошедшем сезоне Мирзов провел 24 матча в РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
Терюшков: Мирзов - игрок "Химок", он остается в команде
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал будущее полузащитника Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Химки"