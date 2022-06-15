- Вильмар вернется в Россию во вторник и сразу присоединится ко сборам "Зенита". Нет причин для беспокойства. Он отлично себя чувствует и полностью готов к тренировкам, - передает слова Поссо Sport24.
28-летний опорный полузащитник Барриос перешел в "Зенит" в 2019 году из аргентинского "Бока Хуниорс". В прошедшем сезоне колумбиец провел за команду из Санкт-Петербурга 37 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевым пасом. Контракт Барриоса с "Зенитом" рассчитан до лета 2026 года.
Агент Барриоса назвал сроки возвращения игрока в расположение "Зенита"
Агент полузащитника "Зенита" и сборной Колумбии Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о дате возвращения своего подопечного в расположение клуба.
Фото: ФК "Зенит"