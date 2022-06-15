"Я так полагаю, что на следующей неделе будет подписан контракт с Семаком на три года", - цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, в конце сезона контракт Семака автоматически продлился еще на сезон, однако сам специалист хотел получить более длительное соглашение с клубом. В минувшем сезоне "Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионом России, на девять очков обойдя "Сочи", занявший второе место. Примечательно, что все эти титулы были завоеваны после того, как Семак стал главным тренером сине-бело-голубых.
Медведев рассказал, когда Семак подпишет новый контракт с "Зенитом"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, когда планируется переподписание контракта с Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"