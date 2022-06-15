"Я по этому поводу ничего не знаю, честно. Тренируюсь с "Рубином". Со мной никто не общался из руководства. У меня действующий контракт. То, что я хочу, будут в последнюю очередь учитывать. Я тренируюсь, выполняю свои обязательства. А то, что я хочу, меня же не будет никто спрашивать", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дюпин может продолжить карьеру в "Зените". Сообщалось, что в составе питерцев футболиста хочет видеть главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги "Рубин" вылетел из элитного дивизиона. Подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражение от "Уфы" в матче заключительного тура соревнования и опустились в зону прямого вылета из РПЛ.
Дюпин – о возможном интересе "Зенита": у меня контракт с "Рубином" - то, что я хочу, в последнюю очередь учтут
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал слухи о переговорах с "Зенитом".
Фото: РПЛ