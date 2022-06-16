"Что касается усиления, ищем левого центрального защитника и усиление в линию атаки", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее Медведев опроверг информацию об интересе со стороны сине-бело-голубых к форварду "Уфы" Гамиду Агаларову и футболисту "Сочи" Матео Кассьерре.
Питерцы в минувшем сезоне в третий раз подряд защитили чемпионский титул Российской Премьер-лиги. От ближайшего преследователя – "Сочи" подопечные Сергея Семака оторвались на 9 очков.
Медведев: "Зенит" ищет левого центрального защитника и усиление в линию атаки
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал о трансферных целях клуба на межсезонье.
Фото: ФК "Зенит"