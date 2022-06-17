Ранее РПЛ проводила опрос за звание лучшего игрока сезона, который проводится среди тренеров и капитанов команд РПЛ, а также приглашенных экспертов. Бывший тренер "Спартака" Паоло Ваноли также выбрал свою тройку лучших: первым стал полузащитник "Зенита" Клаудиньо, вторым форвард "Уфы" Гамид Агаларов, а третьим итальянец включил латераля "Спартака" Виктора Мозеса.
Напомним, лучшим игроком сезона по итогам голосования стал Клаудиньо. Вторым так же, как у Ваноли, был признан Гамид Агаларов. Третьим стал полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос.
Паоло Ваноли по итогам сезона покинул "Спартак". Под его руководством красно-белые заняли десятое место в РПЛ и выиграли Кубок России. Вместо Ваноли "Спартак" назначил испанца Гильермо Абаскаля.
Источник: Sport24
Ваноли выбрал Клаудиньо лучшим игроком сезона в РПЛ. В тройке один игрок "Спартака"
Экс-тренер "Спартака" Паоло Ваноли проголосовал за лучших игроков сезона в РПЛ.
Фото: РПЛ