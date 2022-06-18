По сведениям источника, представитель одного из заинтересованных клубов уже встречался с руководством "Краснодара" и окружением самого Сперцяна. Отмечается, что российский клуб согласен отпустить игрока, если удастся сойтись в вопросе его финансовой стоимости. Кроме того, игроком интересуются клубы из Англии, Голландии и Италии.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В прошедшем сезоне полузащитник провел 24 матча в РПЛ, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 6 млн евро.
В феврале прошлого года Сперцян принял решение выступать за сборную Армении. С тех пор он сыграл за национальную команду 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
Источник: Metaratings
Источник: два клуба Бундеслиги интересуются Сперцяном
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян попал в сферу интересов клубов немецкой Бундеслиги.
Фото: РПЛ