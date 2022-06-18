Камоцци – о Зиньковском: я отмечал его для "Спартака" еще в 2019 году

Советник владельца "Спартака" Франко Камоцции поделился мнением о вероятном переходе в команду полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского.
"Зиньковский – хороший футболист. Я отмечал его для "Спартака" ещё в 2019 году вместе с Соболевым. Зиньковский или Бакаев? Не могу сказать. Это игроки разного плана", - заявил функционер "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что Зиньковский может стать игроком "Спартака" в летнее трансферное окно. Сообщалось, что футболист в ближайшее время пройдет медосмотр перед подписанием контракта с красно-белыми. Москвичи слухи о том, что полузащитник уже подписал соглашение, опровергли.


Зиньковский Крылья Советов Спартак
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