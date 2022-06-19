По данным источника, тренерский штаб южан предоставил игроку дополнительные выходные в связи с его участием в матчах национальной команды в рамках Лиги наций – сборная Армении в период с 4 по 14 июня сыграла с командами Ирландии, Украины, дважды играла с Шотландией. Таким образом, Сперцян будет в расположении "Краснодара" к 26 июня.
22-летний армянин сыграл в 25-ти матчах Российской Премьер-лиги в минувшем сезоне, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Источник назвал дату возвращения Сперцяна в расположение "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян присоединится к команде на вторых предсезонных сборах.
Фото: ФК "Краснодар"