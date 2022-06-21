По данным источника, колумбийский футболист хочет воспользоваться разрешением ФИФА – такой сценарий развития событий считается наиболее вероятным. Отмечается, что остальные иностранные игроки в составе "Зенита" планируют продолжить выступать за команду.
Ранее ФИФА объявила о решении продлить разрешение приостановления контрактов иностранными игроками с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Барриос намерен воспользоваться возможностью приостановить контракт с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассматривает вариант с приостановкой контракта с клубом до лета 2023 года.
Фото: ФК "Зенит"