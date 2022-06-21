"Ну, вообще Чалов нужен, он форвард, в "Базеле" хорошо играл, четыре гола забил, передачи отдал, поэтому здесь надо говорить о том, что Чалов нужен ЦСКА в данный момент.
Связано ли это с тем, что в ЦСКА пришел новый тренер? Да, новый тренер, во-вторых, должно быть форвардов не один, не два, Заболотный, да, но Яковлеву еще рано играть первую скрипку в ЦСКА", - цитирует Гришина "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА после аренды в "Базеле". Позднее глава службы коммуникаций швейцарского клуба отметил, что футболисту нравится в команде.
Чалов провел в "Базеле" вторую часть минувшего сезона на правах аренды. Он вышел на поле в 14 играх чемпионата Швейцарии, в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.
"Базель" по итогам кампании стал второй командой в таблице национального первенства.
Гришин: Чалов нужен ЦСКА – Яковлеву еще рано играть первую скрипку
Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах форварда Федора Чалова в команде.
Фото: ПФК ЦСКА