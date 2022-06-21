"Что у нас, что за границей есть как сильные профессионалы, так и люди, которые приходят благодаря, возможно, нефутбольным моментам. Конечно хотелось бы, чтобы нашим ребятам давали возможность работать, но мы должны понимать: чтобы эта возможность была, нужно и самим что-то показать. Не должно быть ситуации, например, "Я — русский Гаранин, так что возьмите меня тренером, условно, сборной России", - цитирует Гаранина "Metaratings".
Напомним, ранее "Сочи" покинул Владимир Федотов, который возглавлял команду с 2020 года. Контракт специалиста с сочинцами подошел к концу. Он перебрался на работу в ЦСКА. Под руководством Федотова "Сочи" финишировал на втором месте в завершившемся розыгрыше чемпионата России. Это высшее достижение в истории клуба.
Место Федотова в "Сочи" занял Вадим Гаранин, последним клубом которого был "Енисей". Под руководством специалиста красноярцы заняли пятое место в ФНЛ и вышли в полуфинал Кубка России. Также до этого Гаранин возглавлял ФК "Тверь", сборную России U-15, вторую команду тульского "Арсенала" и "Фортуну".
Гаранин: чтобы российским тренерам давали работать, нужно и самим что-то показать
Новый тренер "Сочи" Вадим Гаранин поделился мнением о работе российских и иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: ФК "Тверь"