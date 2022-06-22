Ранее сегодня красно-белые заявили, что не будут бойкотировать игру, которая пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
"Ну, мы свое заявление сейчас сделали, больше добавить мне нечего", - приводит слова Федуна "СЭ".
Матч за Суперкубок России-2022 "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля. Петербургский клуб выиграл чемпионат России сезона-2021/22, подопечные Сергея Семака сделали это в четвертый раз подряд. "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
Сегодня "Спартак" начал подготовку к новому сезону и матчу за Суперкубок под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля.
"Спартак" не будет бойкотировать матч за Суперкубок с "Зенитом" в Санкт-Петербурге
Федун отреагировал на заявление "Спартака" о матче за Суперкубок с "Зенитом"
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал заявление клуба о матче за Суперкубок России с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"