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Федун отреагировал на заявление "Спартака" о матче за Суперкубок с "Зенитом"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал заявление клуба о матче за Суперкубок России с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
Ранее сегодня красно-белые заявили, что не будут бойкотировать игру, которая пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

"Ну, мы свое заявление сейчас сделали, больше добавить мне нечего", - приводит слова Федуна "СЭ".

Матч за Суперкубок России-2022 "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля. Петербургский клуб выиграл чемпионат России сезона-2021/22, подопечные Сергея Семака сделали это в четвертый раз подряд. "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).

Сегодня "Спартак" начал подготовку к новому сезону и матчу за Суперкубок под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля.

"Спартак" не будет бойкотировать матч за Суперкубок с "Зенитом" в Санкт-Петербурге


Федун Спартак Зенит Суперкубок России
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