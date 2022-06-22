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Представитель Алберто: информация о приостановке контракта с "Зенитом" не соответствует действительности

Андре Кьюри, представляющий интересы форварда "Зенита" Юри Алберто, отреагировал на информацию о возможном уходе его клиента из клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Информация о возможной приостановке контракта с "Зенитом" и переходе Юри в "Коринтианс" не соответствует действительности", - цитирует Кьюри Sport24.

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Коринтианс" хочет подписать Юри Алберто, воспользовавшись новым разрешением ФИФА на приостановку контрактов всем легионерам, которые выступают в РПЛ.

Юри Алберто перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно из бразильского "Интернасьонала". Сообщалось, что сине-бело-голубые заплатили за его трансфер около 25 млн евро. В прошедшем сезоне бразилец успел провести за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.


Алберто Зенит
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