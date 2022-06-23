Контракт "Спартака" с Зиньковским рассчитан до 2027 года. На протяжении предыдущих четырех сезонов российский полузащитник защищал цвета "Крыльев Советов". Футболист стал лучшим ассистентом завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги – он отдал 9 голевых передач, а также забил 4 гола.
"Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса. Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов", - приводит слова Салиховой Чемпионат.
"Спартак" завершил сезон на 10-й строчке национального первенства, набрав 38 очков, а в рамках Кубка России дошел до финала, где одержал победу над "Динамо".
Зиньковский – о переходе в "Спартак": мечтаю стать чемпионом
Зарема сравнила радость от трансфера Зиньковского в "Спартак" с возвращением Промеса
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о переходе полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского в столичный клуб.
Фото: ФК "Спартак"