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Зарема сравнила радость от трансфера Зиньковского в "Спартак" с возвращением Промеса

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о переходе полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского в столичный клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Контракт "Спартака" с Зиньковским рассчитан до 2027 года. На протяжении предыдущих четырех сезонов российский полузащитник защищал цвета "Крыльев Советов". Футболист стал лучшим ассистентом завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги – он отдал 9 голевых передач, а также забил 4 гола.

"Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса. Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов", - приводит слова Салиховой Чемпионат.

"Спартак" завершил сезон на 10-й строчке национального первенства, набрав 38 очков, а в рамках Кубка России дошел до финала, где одержал победу над "Динамо".

Зиньковский – о переходе в "Спартак": мечтаю стать чемпионом


Салихова Зиньковский Спартак
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