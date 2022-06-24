"Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из "Манчестер Юнайтед", не пойду, карьера завершена же" - приводит слова Погребняка РБ Спорт.
Последним клубом Погребняка был екатеринбургский "Урал", который Павел покинул летом 2021 года. В общей сложности за "шмелей" Погребняк провел 52 матча, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Также Погребняк защищал цвета "Зенита", "Рединга", "Штутгарта", "Балтики", "Динамо", "Томи", "Шинника", "Спартака", "Химок", "Фулхэма" и "Тосно". Павел - чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.
В составе сборной России 38-летний игрок дебютировал в 2006 году и провел за национальную команду 33 матча, в которых забил 8 голов.
"Даже в "Манчестер Юнайтед" не пойду". Погребняк объявил о завершении карьеры
Бывший игрок сборной России Павел Погребняк объявил о завершении карьеры.
Фото: РФС