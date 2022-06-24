Ранее СМИ сообщили, что на Шиманьски претендуют два клуба испанской Ла Лиги - "Севилья" и "Реал Сосьедад".
"Интерес "Севильи" к Шиманьски? Это неправда. Мы не заинтересованы в этом игроке", - цитирует Гомеса Sport24.
Напомним, сообщалось что Шиманьски, с высокой долей вероятности, покинет Россию ближайшим летом.
Полузащитник Себастьян Шиманьски выступает за "Динамо" с 2019 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне поляк провел 31 матч во всех турнирах в составе бело-голубых, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.
В "Севилье" отреагировали на слухи об интересе к Шиманьски
Пресс-атташе "Севильи" Хесус Гомес прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к полузащитнику московского "Динамо" Себастьяну Шиманьски.
Фото: ФК "Динамо"