"Ян Кухта не вернётся в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами. В настоящий момент "Локомотив" ведёт переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры Кухты", - цитирует Цорна "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Кухта близок к уходу из "Локомотива". Сообщалось, что он может вернуться в чешскую "Славию", из которой "железнодорожники" и приобрели его в зимнее трансферное окно.
В завершившемся сезоне Кухта провел за "железнодорожников" 10 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро. Контракт Кухты с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года.
Цорн подтвердил, что Кухта не вернется в "Локомотив"
Форвард "Локомотива" Ян Кухта покидает клуб.
Фото: РПЛ