«Не знаю, какого уровня игроки, которых предлагает «Коринтианс». Можно только гадать — хорошие они или нет. У них есть два центрфорварда. Поэтому можно и разбавить полузащиту. Может быть, они готовятся к уходу Барриоса, потому и берут полузащитника», — сказал Широков.
Ранее по сообщениям бразильских СМИ, стали известны предполагаемые игроки, которые могут перейти в клуб из Санкт-Петербурга в обмен на Альберто. Это врать «Коринтианса» Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Однако, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уже опроверг интерес к голкиперу.
Источник: Чемпионат
Широков – об обмене Юри Алберто: может быть, "Зенит" готовится к уходу Барриоса
Бывший футболист петербургского «Зенита» Роман Широков рассказал, что думает о возможном обмене нападающего Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса».
Фото: РИА Новости