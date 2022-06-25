"Ушел Глушенков в "Крылья Советов", ну и пусть. Хороший ли сделал "Спартак" обмен на Зиньковского? Мне кажется, что шило на мыло, если честно. Новая метла по-новому метет", - цитирует Губерниева "СЭ".
Ранее Глушенков пополнил состав "Крыльев Советов". Российский нападающий дважды играл в самарском коллективе на правах аренды – в сезонах 2019/2020 и 2021/2022.
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги футболист вышел на поле в 28-ми матчах, в которых забил 7 голов и отдал две результативные передачи.
Губерниев: обмен Глушенкова на Зиньковского в "Спартаке"? Новая метла по-новому метет
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе форварда "Спартака" Максима Глушенкова в "Крылья Советов".
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