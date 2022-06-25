"Я бы поспорил, что у "Зенита" хорошие вратари. Они нормальные, но хороших у нас нет, к сожалению. Хорошим вратарём был Малафеев, Акинфеев. Приход бразильца? У них очень хорошая вратарская школа, поэтому почему бы и нет. А вдруг "Зенит" получит самородка какого-нибудь", — цитирует Канищева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Коринтианса" намерено приобрести форварда "Зенита" Юри Алберто и готово для этого включить в сделку Ивана. Также частью трансфера может стать полузащитник бразильского клуба Густаво Мантуан.
"Зенит" по итогам минувшего сезона стал чемпионом Российской Премьер-лиги, этот титул – четвертый к ряду для подопечных Сергея Семака.
Канищев: вдруг "Зенит" получит самородка в лице Ивана – хороших вратарей у нас нет
Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев высказался о вероятности перехода в клуб голкипера "Коринтианса" Ивана.
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