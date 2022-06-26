"Думаю, в РПЛ все его отлично знают. Отличный игрок с впечатляющей статистикой. Следил за ним и знаю его сильные качества. Отлично, что теперь Зиньковский с нами. Уже предвкушаю, как мы будем играть вместе. Надеюсь, у нас получится часто радовать болельщиков. Два Антохи!" - сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, "Спартак" в четверг, 23 июня официально объявил о трансфере Зиньковского из "Крыльев Советов". Полузащитник подписал с красно-белыми контракт до 2027 года. В СМИ сообщалось, что его трансфер обошелся клубу в 180 млн рублей. Он будет выступать за столичную команду под 17-м номером.
В прошедшем сезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.
Промес: Зиньковский - отличный игрок с впечатляющей статистикой
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес отреагировал на подписание Антона Зиньковского в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"