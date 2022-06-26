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Источник: "Динамо" интересуется Коваленко из "Крыльев"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко привлек интерес "Динамо".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По данным источника, спортивный департамент "Динамо" уже связался с руководством самарцев, чтобы узнать, в какую цену может обойтись возможный трансфер.

Александр Коваленко является воспитанником "Чертаново". Он перебрался в "Крылья Советов" в феврале этого года. С того момента полузащитник провел 12 матчей в РПЛ, в которых не отмечался результативными действиями.

Контракт Коваленко с "Крыльями Советов" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. В августе этого года полузащитнику исполняется 19 лет. Также в его активе два гола за девять матчей в составе юношеской сборной России.

Источник: РБ Спорт


Коваленко Крылья Советов Динамо Российские трансферы
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