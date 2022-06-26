"В клуб по поводу Коваленко никто не обращался", - цитирует Корниленко "Metaratings".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что в услугах Коваленко заинтересовано "Динамо", которое якобы уже обратилось в самарский клуб с целью выяснить, какую сумму "Крылья" хотят получить за полузащитника.
Александр Коваленко является воспитанником "Чертаново". Он перебрался в "Крылья Советов" в феврале этого года. С того момента полузащитник провел 12 матчей в РПЛ, в которых не отмечался результативными действиями.
Контракт Коваленко с "Крыльями Советов" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. В августе этого года полузащитнику исполняется 19 лет. Также в его активе два гола за девять матчей в составе юношеской сборной России.
В "Крыльях" отреагировали на слухи об интересе "Динамо" к Коваленко
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию о заинтересованности "Динамо" в полузащитнике самарцев Александре Коваленко.
Фото: РПЛ