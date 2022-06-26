"Гамид будет хорошим приобретением для "Ахмата". Куда он пойдёт в Европу? В Турцию? Про Бельгию точно был вброс, там играют две команды. Пусть лучше у нас играет. Если и ехать в европейскую лигу, то в солидный чемпионат. Сейчас забьет за "Ахмат" мячей 30, потом, возможно, и в Европу перейдёт", - цитирует Колыванова "Metaratings".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что главным фаворитом в борьбе за Агаларова является "Ахмат", который дальше всех продвинулся в переговорах о потенциальном трансфере. Кроме того, сообщалось, что у нападающего нет предложений из зарубежных клубов, о которых ранее неоднократно заявлял Шамиль Газизов.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. В активе форварда 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Несмотря на это "Уфа", за которую выступает Агаларов, вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах за место в лиге "Оренбургу" (2:2; 1:2).
Колыванов: пусть Агаларов играет у нас. Сейчас забьет за "Ахмат" мячей 30, а потом и в Европу перейдет
Экс-тренер "Уфы" Игорь Колыванов поделился мнением о том, стоит ли Гамиду Агаларову ждать предложений из Европы.
Фото: РПЛ