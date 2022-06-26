"Малком хочет остаться в "Зените" и продолжить выступление за клуб. "Бенфика" и Клаудиньо? Это неправда, со мной из португальского клуба никто не связался. Клаудиньо, как и Малком, остается в "Зените", - приводит слова агента Чемпионат.
Полузащитник Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 31 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.
Полузащитник Малком защищает цвета "Зенита" с 2019 года. В сезоне-2021/22 бразилец сыграл в 35 матчах во всех турнирах, на его счету 9 забитых мячей. Его соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года.
Агент Клаудиньо и Малкома прокомментировал будущее своих клиентов в "Зените"
Луис Фернандо Гарсия, агент игроков "Зенита" Клаудиньо и Малкома, высказался о будущем футболистов в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"