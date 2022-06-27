Как сообщает источник, Вагнер Лав близок к подписанию контракта с азербайджанским клубом. Ему нравится высокий уровень организации клуба и личность главного тренера - россиянина Мурада Мусаева. Кроме того, сообщается, что игрока готовы сделать самым высокооплачиваемым в чемпионате Азербайджана.
Сейчас Вагнер является игроком датского "Мидтьюлланда", за который выступает с января этого года. Контракт бразильца с клубом истекает в конце июня. В активе Вагнера 10 матчей в составе "Мидтьюлланда", в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
Ранее Вагнер Лав дважды выступал за ЦСКА: с 2004 по 2012 годы и на протяжении полугода в 2013 году. Также нападающий играл за казахстанский "Кайрат", "Коринтианс", "Бешикташ", "Аланьяспор", "Шэньдун Лунэн", "Фламенго" и "Палмейрас".
Источник: Eurostavka
Источник: Вагнер Лав близок к переходу в азербайджанский "Сабах", который тренирует Мусаев
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав может стать игроком азербайджанского "Сабаха".
Фото: Getty Images